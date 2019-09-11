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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

27 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarın başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesi ekipler son hazırlıklarını yaptı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarın başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesi ekipler son hazırlıklarını yaptı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi servis alanında takımlar büyük bir titizlik ve özenle yarışa hazırlanıyor. Otomobillerin elektrik aksamından lastik basınçlarına kadar kontrol edilen otomobillerin her noktası elden detaylıca geçirildi.

Teknik ekiplerin hazırladıkları otomobillerin, yarışa uygunlukları da kontrol edildi.

Gün boyunca pilotlar ve yardımcıları, yarışacakları etaplarda son kez yol keşfi yaparak bazı notlar aldı.

Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servis alanında takımların hazırladıkları otomobillerin, yarış öncesi teknik kontrollerinin yapıldığını, yarışa uygunluğunun test edildiğini dile getirdi.

WRC Türkiye Rallisi startı öncesi hazırlıkların bitirilip yarış pozisyona geçildiğini aktaran Kaya, "Bundan sonrası pilotlarda ve arkalarındaki teknik ekipte. Seyirciler de keyifle seyredecek." dedi.

Türkiye Rallisi açılış partisi de Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Clup Turban otelde pilotlar ve takımların katılımıyla gerçekleşti.

Rallide deneme sürüşleri yarın saat 10.00'da başlayacak. Ralli, seyirci özel etabıyla saat 20.08'de Atatürk Meydanı'ndan start alacak.

Türkiye, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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