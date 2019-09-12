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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

1 saat önce

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatmaya başladı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Bu etapta sürücüler 4,70 kilometre katederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini test etti.

Sabah saatlerinden itibaren yarışları izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı seyirci ile takımların fanları, etaplar üzerinde bulunarak pilotlara destek verip fotoğraf çekti.

Seyirciler otomobillerin atlama bölümünde dağlık arazide konuşlanarak otomobillerin yaklaşık 40 metrelik uçuşlarını izleme heyecanı yaşadı.

İzleyiciler toprak ve taşlı yollarda gerçekleşen deneme sürüşlerinde ise çoğu zaman toz içerisinde kalarak sporculara destek verdi.

Yarışın tamamını temsil eden etap kısmen taşlı zemine sahip inişli ve çıkışlı bölümlerden, hem teknik hem de süratli kısımlardan oluşuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Marmaris, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:03 Kaynak: AA
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