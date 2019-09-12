Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı öncesinde pilotlar basın toplantısı düzenledi.

WRC lideri Toyota Gazoo Racing takımından Estonyalı pilot Ott Tanak, Citroen Total takımından pilot Esapekka Lappi, Hyundai Shell Mobis World takımından İspanyol pilot Dani Sordo ve M-Sport Ford World Rally takımından İsveçli pilot Pontus Tidemand, İçmeler Mahallesi'ndeki Servis Alanı içinde yer alan Medya Merkezi'nde etkinlik öncesi basın toplantısına katıldı.

Dünyanın en hızlı pilotları ralli öncesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

WRC Lideri Ott Tanak, basın toplantısında Shakedown etabı öncesi aracında yapılan değişikliklerin araca hız kazandırıp kazandırmadığı sorusuna "Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz ve elbette takım bunun için oldukça fazla çalıştı." diye cevap verdi.

2020 senesi için Toyota Yaris ile sözleşmesi bulunmayan şampiyona lideri, birden fazla takımla görüştüğünü söyleyerek "Her şey mümkün, kesin bir şey henüz söz konusu değil" dedi.

2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 10. rallinin ardından puan durumu ise şöyle:

1. Ott Tanak (EST) 205 puan

2. Thierry Neuville (BEL) 172 puan

3. Sebastien Ogier (FRA) 165 puan

4. Kris Meeke (GBR) 80 puan

5. Andreas Mikkelsen (NOR) 79 puan

6. Elfyn Evans (GBR) 78 puan

7. Jari-Matti Latvala(FIN) 74 puan

8. Teemu Suninen (FIN)70pts

9. Dani Sordo (ESP) 62 puan

10. Esapekka Lappi (FIN)62 puan

11. Sebastien Loeb (FRA) 39 puan

2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 10. rallinin ardından puan durumu:

1. Hyundai Shell Mobis WRT 289 puan

2. Toyota Gazoo Racing WRT 281 puan

3. Citroën Total WRT 216 puan

4. M-Sport Ford WRT 168 puan