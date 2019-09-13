Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde İçmeler, Çetibeli ve Ula etaplarında mücadele başladı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 24,85 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı.

İçmeler etabı pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik parkurlardan oluşuyor. Perspektif çeşitliliği sınırlı da olsa otomobillerin maksimum performanslarına şahit olabilecekleri oldukça hızlı geçişlerden oluşan etapta izleyicilere görsel şölen sunuluyor.

Yoğun ormanlık alanda çok dar yollarda süren etaplarda sürücüler teknik beceri ve hızlarını birleştirerek keskin virajlarda ustalıklarını ön plana çıkardı. İzleyicilerin otomobilleri yaklaşık bir kilometre takip edebildiği parkurları da bünyesinde barındıran İçmeler etabında, çok dinamik aksiyon fotoğraflarının çekilebildiği keskin virajlar bulunuyor.

38,15 kilometrelik Çetibeli etabında ise teknik ve kombine virajların olduğu parkurlarda pilotlar, kıvraklıklarını test etti. İzleyiciler bu etabın büyük bölümünü doğal ve güvenli seyir tepelerinde yakından görme şansına sahip olurken pilotlar da bu etapta, rakiplerinin salt sürüş ve hareket becerilerini izleme şansına sahip oldu.

Etap içerisinde sert ve bozuk zeminli çok çeşitli inişli ve çıkışlı "atlı karınca stili" virajların yer aldığı tırmanma alanları yer alıyor.

16,57 kilometrelik Ula etabında ise 500 metreden uzun bir mesafe boyunca rakiplerin sıralaması izlenebiliyor. Sabah saatlerinden itibaren yarışları izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı seyirciler, etaplar üzerinde bulunarak pilotlara destek verip fotoğraf çekti.

İzleyiciler safari araçları ve minibüslerle nefes kesen yarışların olduğu parkurlara taşındı.

Yarışlar aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek birçok ülkede canlı yayımlandı.

Yarışlar, öğleden sonra aynı etaplarda devam edecek.