Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde İçmeler, Çetibeli ve Ula etaplarında yarışların sabahki kısmı tamamlandı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 24,85 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı. Pilotlar daha sonra en uzun etap olan 38,15 kilometrelik Çetibeli etabına daha sonra da 16,57 kilometrelik Ula etabında mücadele etti.

Yarışların sabah tamamlanan ilk 4 etap sonrasında Citroen Total WRT takımından Fin pilotu Esapekka Lappi, Citroen C3 WRC aracıyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye Rallisi ilk 4 etap sonunda yarışlarda klasman şu şekilde oluştu:

1. Esapekka Lappi 1. 00.52.8

2. Andreas Mikkelsen 1.01.01.8

3. Jari-Matti Latvala 1.01.05.8



4. Sebastien Ogier 1.01.07.9



5. Teemu Suninen 1.01.09.4

Yarışlarda zorlu parkurlarda ter döken bazı pilotların araçlarında da kaportalarında hasar meydana gelirken, bazılarının ise lastikleri parçalandı. Parkur aynı etaplar da yeniden start aldı.