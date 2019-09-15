Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı
Son Dakika Spor Haber

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarında yarışlar başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etaplarında yarışlar başladı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü ve son gününde pilotlar, sabah Asparan mevkisindeki servis alanından çıkıp ilk olarak 7,22 kilometrelik Marmaris etabında yarıştı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist de günün ilk ışıklarıyla seyirci alanlarındaki yerlerini alarak pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.

Yarışseverler, sert virajlarda otomobillerin performanslarını ve pilotların sürüş becerilerini yakından takip etme imkanı buldu.

Yarışta 11,32 kilometrelik Gökçe etabında ise yoğun ormanlık alandan geçiş yapan pilotlar, parkurlarda teknik beceri ve hızlarını birleştirerek mücadele etti. 13,20 kilometrelik Çiçekli etabında da pilotlar, ormanlık alandaki taşlı yollarda sürüş becerilerini sergiledi.

Bugün Marmaris etabı iki kez geçilirken, bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) oldu.

Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek birçok ülkede canlı yayınlanıyor.

Marmaris, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mobilyacı çırağıydı, Türkiye şampiyonu oldu!
Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Fenerbahçe'de devre arasında 3 isim yolcu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:55:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]