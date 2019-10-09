Son Dakika Haberleri: Dünya Rekabet Forumu Küresel Rekabet Raporu 2019'u açıkladı
Son Dakika Güncel Dünya Rekabet Forumu Küresel Rekabet Raporu 2019'u açıkladı

Dünya Rekabet Forumu Küresel Rekabet Raporu 2019'u açıkladı

1 saat önce

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), İsviçre'de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (DEF) tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabetçilik Raporunu (KRR) Türkiye kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Rekabet Forumu Küresel Rekabet Raporu 2019'u açıkladı, System.String[]

Raporda ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez geçen yıl yayınlanan yeni bir endeks temel alınıyor. Raporda, Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama aracı yaratmak olduğu vurgulanıyor.

4. Sanayi Devrimi'nin dört ana kavramı olan esneklik (resilience), çeviklik (agility), inovasyon ekosistemleri (innovation ecosystems) ve insan odaklı yaklaşım (human centric approach) kavramları doğrultusunda 12 yeni bileşen kullanılmış. Yeni endekste kullanılan bileşenler ile önceki yılların bileşenleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılıyor.

Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:24 Kaynak: Bültenler
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