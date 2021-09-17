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Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı - Son Dakika

Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı

17.09.2021 16:08
Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı, System.String[]

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa'nın zoru başardığı 'Tunnel Pass' projesi tüm dünyada yayınlandı.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa'nın zoru başardığı 'Tunnel Pass' projesi tüm dünyada yayınlandı. İtalyan pilotun, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43.44 saniyede geçerek dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtığı, sonrasında da bu rekorunu Boğaz'da kutladığı uçuşun yer aldığı proje bir kez daha İstanbul'un güzelliklerini gözler önüne serdi.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu DarioCosta'nın, 4 Eylül tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attığı görüntüler tüm dünyada yayınlandı. İtalyan pilotun 43.44 saniye süren tarihi uçuşunun ardından bu zaferini Boğaz'da kutladığı performansı da İstanbul'u güzelliklerini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu. Dario Costa'nın 'Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' Dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği performansının RedBull.com/TunnelPass adresinden izlenebildiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile performans gösteren Costa, uçuşunu 4 Eylül tarihinde saat 06: 43'te gerçekleştirmişti. Tünel içerisinde yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden 110 ila 140 santim kadar yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta Dario Costa, iki kanat ucu ve tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi de yönetmeyi başardı. Milimetrik incelikte el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren toplam 2.26 kilometrelik uçuşun en kritik anlarından biri ise, tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. İkinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağının da yandan gelen rüzgara maruz kaldığı Costa, buna rağmen kontrolünü kaybetmeyerek dikkat çekici performansı ile bin 730 metre tek bir tünel içinde giderek 'Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' Guinness Dünya Rekoru'nu da kırdı. - İSTANBUL

Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı
Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı
Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı

İstanbul, Redbull, İtalyan, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya rekorlu Red Bull'un 'Tünel Geçişi' İstanbul'u dünyaya tanıttı - Son Dakika
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