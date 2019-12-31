Dünya rekortmeni Birgül Erken Sakaryabaşı'nda nefes tuttu

Serbest dalış dünya rekortmeni Milli sporcu Birgül Erken, 2018'in son dalışını Sakaryabaşı'nda gerçekleştirdi.



Dünya rekortmeni Birgül Erken bu özel dalışı 2019'un en soğuk gününde gerçekleştirdi. Kar yağışlı bir hafta sonunda bölgeye gelen serbest dalış dünya rekortmeni Birgül Erken ve ekibi, Eskişehir'in saklı cenneti Sakaryabaşı lokasyonunda yılın son dalışını başarı ile gerçekleştirirken farklı bir heyecan yaşadı. Serbest dalış branşında bir çok rekor kıran Milli sporcu Birgül Erken, ödüllü fotoğrafçı Erkan Balk ve Çifteler belediyesi spor dalış kulübü sorumlusu Derya Türk ile birlikte Sakarya Nehri'nin doğduğu benzersiz sualtı güzellikleri arasında suya daldı.



"Yeni yılda önce milli forma aşkı, sonra özel rekorlar için çalışmalarıma devam edeceğim"



Dalışın yanında sualtı fotoğrafçılığı da yapan Erken, "Bozkırın ortasında harika bir doğa ile karşılaştım. Dünyanın bir çok dalış noktasında dalış yaptım, ama burası hiç bir yer ile kıyaslanamayacak kadar güzel bir yer. Benim için en kıymetli olan milli formayı giyerek ülkemi temsil edebilmenin gururu ve şerefini göğsümde taşımak. Yeni yılda önce milli forma aşkı, sonra özel rekorlar için çalışmalarıma devam edeceğim. Müthiş bir ekiple harika bir sezona başlıyoruz. 2020'de bir çok sürprizi sizlerle paylaşacağım. Bunun için heyecan doluyum. Sezon uzun ve güçlü başlayacak. Pozitif enerjiler biriktirmek gerek" diye konuştu.



2020'de yeni rekorlar



Milli sporcu Birgül Erken 2020'de yeni rekorlara hazırlandığını belirtti. Son 10 yıldır Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlediği tüm havuz ve deniz yarışmalarında ülkesi adına yarışan Birgül Erken, milli sporcu olarak ay yıldızlı Türk Bayrağını en yüksek noktalara taşımayı ve başarılarını dünya arenasında sürdürme kararlılığını devam ettirdiğinin altını çizdi.



Eskişehir'de moral depoladı



2019'un son günlerinde, sualtının muhteşem doğası Sakaryabaşı'nda özel bir dalış gerçekleştiren milli sporcu yeni sezon için moral depoladı. Erken, "Ekibimizle birlikte bizi farklı boyutlara taşıyacak bir bilinmeze doğru dalarak yol aldık. Bu gizemli doğayı adeta hücrelerimizden geçen bir heyecan içinde keşfettik. Berrak doğal bir havuz gibi olan Sakaryabaşı'nda cam gibi berrak tatlı ve sıcak suyun içindeki canlılar adeta akvaryumda gibi bir görsel şölen yaratıyor. Burası bir doğal cennet, bazı noktalarda yaptığımız çekimler benzersiz bir film sahnesi gibi büyüleyici idi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR