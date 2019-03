Dünya Rekortmeni İrem'e İşgören Vakfı Desteği

Nevvar Salih İşgören Vakfı, dünya rekortmeni 'özel sporcu' İrem Öztekin'i başarılarından dolayı ödüllendirdi Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan down sendromlu milli sporcu İrem Öztekin, nisan ayında Mersin 'de düzenlenecek Türkiye okullar arası yüzme şampiyonası hazırlıkları sırasında Nevvar Salih İşgören Vakfı'nca unutulmadı. Bayraklı Belediyesi'nin 2013'te açtığı kurs ile yüzme sporu ile tanıştıktan sonra, Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda başladığı madalya avcılığını sürdüren, aynı zamanda 50 metre ve 100 metre kelebek kategorisinde gençler dünya rekorunu elinde bulunduran özel sporcu İrem Öztekin, Dünya Down Sendromu gününden bir gün sonra okulunda ödüllendirildi.Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Genel Sekreter Mahir Dinç, okul müdürü Ömer Edip Ocakoğlu ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nden "+1 gün sonra", milli sporcu Öztekin'e hediye çantasını takdim etti.Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Dinç, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı sporcusu, sadece kromozom sayısıyla değil, her zaman pozitif gülüşüyle hepimizden bir adım önde olan gururumuz İrem'in yanındayız. Hem vakfımız kurucusu hayırseverlerimiz adını taşıyan okulumuzda başarılı bir öğrenci hem de bursiyerimiz olarak sadece rahmetli İşgören adını değil ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. O bir 'pozitif kulaç'. İrem ile kromozom sayısı kadar madalya sayısına ulaştığında, çok özel bir kutlama yapma konusunda anlaştık" dedi.Vakıf Genel Sekreteri Dinç, İrem'in ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların dışlanmayıp fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine en iyi örneklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Onların sadece bir gün değil her gün yanlarında olmalıyız. Geleceğin turizmcilerinin yetiştiği bu okulumuzda olduğu gibi onlara ailelerinin yanındaymışlar gibi hissettirmeliyiz. Böylelikle yeni şampiyonlara fırsat vermiş oluruz" diye konuştu.Milli sporcu İrem Öztekin'e; tablet bilgisayar, Nutuk kitabı ve Türk bayrağı olan çanta hediye edildi. - İZMİR