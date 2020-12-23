Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu - Son Dakika

Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu

23.12.2020 17:54
Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu, System.String[]

Merve Tuncel: Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum"Çok yoğun çalışıyoruz""Hedefim 800 ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak"Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL - Yüzme rekortmeni 15 yaşındaki Merve Tuncel, "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza...

Merve Tuncel: Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum

"Çok yoğun çalışıyoruz"

"Hedefim 800 ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL  - Yüzme rekortmeni 15 yaşındaki Merve Tuncel, "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum" dedi. Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dün gerçekleştirdiği 15.45: 29'luk derecesiyle dünya rekoru kıran 2005 doğumlu Merve Tuncel, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin olimpiyat kotası alan en geç sporcusu olan Tuncel, "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Bana destek veren aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu."ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ "Koronavirüs döneminin kendilerini çok etkilediğine değinen başarılı sporcu, "Yaklaşık 2 aylık süreci evimizde geçirdik. Diğer spor dallarında olduğu gibi bu durum bizi de etkiledi. Bu müsabakalar için havuzlar açıldığından bu yana mayıs ayından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz, yaklaşık 2 saatlik antrenmanlar bunlar. Çok yoğun çalışıyoruz, yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Bu süreç ne kadar zorlu olsa da sonuçları bizi çok mutlu ediyor. Böyle şampiyonalar olması da bizleri çok sevindirdi. 8 aydır çalışıyoruz, neye çalıştığımızı bilmeden, ucu gözükmeden... Bu bizim için çok yorucu oluyordu. En azından şimdi yaptığımız antrenmanların etkilerini görmek için çok iyi bir yarışma oldu" ifadelerini kullandı."HEDEFİM 800 VE 400 SERBESTTE OLİMPİYAT KOTASI"

Olimpiyat kotası alan genç sporcu ayrıca, "1500 metre serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak" diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu

Olimpiyat, Yüzme, Türk, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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