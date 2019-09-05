Son Dakika Haberleri: Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Akyaka Azmak'ta dalış gerçekleştirilecek
Son Dakika Spor Haber

Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Akyaka Azmak'ta dalış gerçekleştirilecek

2 saat önce

Serbest Dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Akyaka Kadın Azmağı'nda son yıllarda artan kirliliğe dikkat çekmek için Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği'nin organizasyonunda Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek.

Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Akyaka Azmak'ta dalış gerçekleştirilecek, System.String[]

Serbest Dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Akyaka Kadın Azmağı'nda son yıllarda artan kirliliğe dikkat çekmek için Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği'nin organizasyonunda Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek.


9 Eylül 2019 günü gerçekleştirilecek etkinlikte öğleden sonraki kısmında ise Azmak kıyısında çevre temizliği yapılacak. Aynı günün akşamı çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir basın açıklaması ve dalış sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi yer alacak.


Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay; "Muğla bütün yönleri ile bir cennet. Özellikle doğal koruma alanı olan Akyaka Kadın Azmağı çok büyük özen gösterilmesi gereken bir yer. Son yıllarda bu yöreye artan ilgi ne yazık ki kirlilik oranını çok fazla arttırdı. Bu şekilde devam ederse bu muhteşem güzellikleri kaybedeceğiz. Dünyada birçok rekora imza atmış olan milli sporcumuz Şahika Ercümen ile burası ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kendisi de bizlere destek olmak için buraya geldi. Kadın Azmağı'nın sadece keyifli bir manzara değil, hem su üstü hem de su altı ile muhteşem bir ekolojik denge olduğunu göstermek için kendisi Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek. Biz de hem su altında hem de su üstünde fotoğraflarını çekip bir sergi hazırlayacağız. Bu vesile ile bu muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeye maddi ve manevi destek veren duyarlı tüm Muğlalılara çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Şahika Ercümen, Akyaka, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi! Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:25:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Akyaka Azmak'ta dalış gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]