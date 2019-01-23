Son Dakika Haberleri: Dünya Rekortmeni Usain Bolt: Spor Hayatım Bitti
BBC

Dünya Rekortmeni Usain Bolt: Spor Hayatım Bitti

1 saat önce

Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Usain Bolt "spor hayatının bittiğini" açıkladı.

Dünya Rekortmeni Usain Bolt: Spor Hayatım Bitti, System.String[]
Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Usain Bolt "spor hayatının bittiğini" açıkladı. Eski atlet, sürdürmek istediği futbol kariyerinde aradığı başarıyı bulamadı.

32 yaşındaki Jamaikalı atlet Avustralya takımı Central Coast Mariners ile iki ay boyunca antrenmanlara çıkmış fakat kulübün profesyonel bir anlaşma için finansal kaynak bulamaması üzerine Kasım ayında takımdan ayrılmıştı.

100 metre ve 200 metrede dünya rekorlarına sahip olan Bolt, futbol kariyeriyle ilgili "Sürdüğü sürece eğlendim" dedi ve ekledi:

"İşler istediğim gibi gitmedi. Ama yaşayıp öğreniyorsunuz. Güzel bir deneyimdi ve bir takımın parçası olmak hoşuma gitti."

Bolt Ekim 2018'de Mariners ile sahaya çıktığı ilk dostluk maçında iki gol atmıştı.

Bolt daha önce Malta ekibi Valetta'nın teklifini yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Jamaikalı atlet daha önce Norveç ekibi Stromsgodset ve Alman devi Borussia Dortmud ile antrenmanlara çıkmıştı.

Atletizm kariyerini 2017'de sonlandıran Bolt, futbol kariyerinin de bitmesiyle birlikte ticari girişimlere odaklanacağını söyledi:

"Artık farklı işlere gireceğim, önümde pek çok şey var. Hepsini elden geçirerek işadamı olmaya çalışacağım."
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:11 

Avustralya, Futbol, Usain Bolt, Spor
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