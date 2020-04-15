Dünya rekortmeninden, koronavirüs kaygısına karşı doğru nefes teknikleri (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya rekortmeninden, koronavirüs kaygısına karşı doğru nefes teknikleri (2) - Son Dakika

Dünya rekortmeninden, koronavirüs kaygısına karşı doğru nefes teknikleri (2)

6 saat önce

Dünya serbest dalış rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy, dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını nedeniyle geçici olarak evlerinde izole hayat sürdürmek zorunda kalan bazı insanlarda oluşan endişe ve kaygıyı azaltacak doğru nefes tekniklerini anlattı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy, dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını nedeniyle geçici olarak evlerinde izole hayat sürdürmek zorunda kalan bazı insanlarda oluşan endişe ve kaygıyı azaltacak doğru nefes tekniklerini anlattı.

Yeteneği ve başarısı sayesinde 9 yaşında Yüzme Milli Takımı'na seçilen, üniversite yıllarına kadar sürdürdüğü yüzme sporunda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında 600'den fazla madalya kazanan Ulusoy, 2003 yılında başladığı Serbest Dalış Branşı'nda Türkiye'yi gururlandıran rekorlara imza attı.

Bu branşta 2 Dünya Şampiyonluğu, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Sualtı Oyunları Şampiyonluğunu elinde bulunduran Cenk Devrim Ulusoy 12 Resmi Dünya ve 2 Resmi Avrupa rekoruna da imza attı.

Değişken ağırlık paletsiz dikey dalış, ip destekli paletsiz dikey dalış, dikey dalış, dinamik apnea, jump blue, statik apnea stilinde elde ettiği Türkiye ve dünya rekorlarıyla yüzme tarihine adını altın harflerle yazdıran Ulusoy, şimdi nefes ve stres yönetimi üzerine birçok kurumun çalışanlarına eğitim veriyor.

İş verimliliğini arttıran motivasyon konuşmaları da yapan Ulusoy, "Tek Nefes" ve "Nefes ve Sen" adlı iki kitabı kaleme aldı.

Gönül verdiği mesleğine Serbest Dalış Milli Takım Antrenörlüğü ile devam eden Cenk Devrim Ulusoy'un, 16.5 litre akciğer kapasitesi, 9.3 litre Vital kapasitesi bulunuyor.

"Nefes aslında hayatın ta kendisi"

Cenk Devrim Ulusoy, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, karantina sürecinde sağlığın korunabilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Soru: Nefes sadece soluk alıp vermek midir?

Cevap: "Nefes aslında hayatın ta kendisi, bizim en büyük zenginliğimiz. Sağlığa giden yolculuğumuz, nefes aslında varlığımızı ifade eden en önemli enstrüman. Ondan dolayı nefes sadece soluk alıp vermek değil, nefes aslında soluk alıp verdiğin havayı farkındalık içerisinde algılayabilmek."

Soru: Doğru nefes almayı bilmek neden önemlidir, faydaları nelerdir?

Cevap: "Beyin ve beden bir bütünlük içerisinde çalışıyor. Beynin ihtiyacı olan oksijen burun yoluyla, bedenin ihtiyacı olan oksijen ise daha verimli bir şekilde ağız yoluyla sağlanıyor. Burundan yaptığımız oksijen çalışmaları farkındalık içerisinde zihni oksijenlendiriyor fakat yol olarak ilk önce retina, ön yol, daha sonra beyincik ve daha sonra da arka loblarla bir temas içerisinde oluyor. Ağızdan yaptığımız çalışmalar ise organlarımızın ve kas gruplarımızın gelişmesi için önemli bir yer tutuyor. Yani doğru nefesi doğru ve farkındalık içerisinde yapmak aslında bir şekilde bu geminin amirali olan beynin de en verimli şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Ondan dolayı çok çok önemlidir."

"Derin nefes alanlar hayatı daha algılayarak yaşayanlardır"

Soru: Doğru nefes almanın standardı nedir?

Cevap: "Doğru nefes almanın bir standardı yok ama farkındalıkla yapılan her nefes aslında doğru bir nefestir ama unutmayalım ki sığ nefes alanlar hayatı sığ yaşayanlardır. Derin ve kapsamlı nefes alanlar ise hayatı daha özümseyerek yaşayan daha algılayarak yaşayanlardır. 2 türlü nefes tekniği var burundan ve ağızdan şekilde, iki noktaya, diyafram ve göğüs kas grubuna. İşte bizim aslında yapmamız gereken farkındalık içerisinde bu kas gruplarını çalıştıran nefesleri alabilmemizdir."

"Kalbi yumuşatmak istiyorsak nefesle bir arada olmamız gerekiyor"

Soru: İnsanın yaşamı boyunca edindiği kaygı, korku, endişe, ego gibi durumlar diyaframı nasıl etkiliyor? Bu durum insan hayatına nasıl etki ediyor?

Cevap: "Yaşamımız boyunca değiştiremeyeceğimiz 2 şey var. İlk aldığımız nefes ve son vereceğimiz nefes ama arasına maalesef kaygı, stres ve korku girebiliyor. Bunlarla beraber dünyevi nokta içerisinde kibir, ego, haset ve isyankarlık girebiliyor. İşte bunlar aslında insan olgusu içerisinde yaşadığımız şeyler ama bunlardan arınmak, bunları temizleyebilmek aslında 4. çakra dediğimiz kalp gözünü açabilmektir yani olumlamalar yapabilmektir.

Kalbi yumuşatmak istiyorsak, nefesle bir arada olmamız gerekiyor. Nefes çalışmalarının en büyük faydası aslında kalp gözünü açabilmek ve olumlamalar yapabilmemizi sağlayabilmektir. Doğru nefes çalışmaları kaygılarımızdan, kaygılarımızın oluşturduğu stresten ve stresin yaratmış olduğu bloklar ve içerisinde kaldığımız zamanlarda korkulardan bizi arındıracaktır. Ondan dolayı nefes her zaman bizim için en önemli niteliktir. İki şeyi değiştiremiyoruz dedim ilk nefesimizi ve son nefesimizi ama aradaki nitelik insanlığımızı değiştirebileceğimiz niteliktir. Nefesle olan birlikteliğimiz bu insanlığımızı en üst seviyeye çıkartacaktır."

"Evde vakit geçirirken sağlığımıza yatırım yapmamız gerekiyor"

Soru: Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kaygıları dolayısıyla stresi arttı. Nefes teknikleri bu durumla başa çıkmaya yardımcı olur mu?

Cevap: "Evde vakit geçirirken biraz daha sağlığımıza yatırım yapmamız gerekiyor çünkü unutmayalım ki en büyük zenginliğimiz sağlığımız. Koronavirüsün maalesef sıkıntılı olarak en fazla vurduğu nokta akciğerlerimiz. Yapacağımız bütün nefes çalışmaları aslında akciğer bağlantılı olan nefes çalışmalarıdır. Akciğerlerimizi verimli bir şekilde çalıştırırsak, göğüs kafesimizi esnek noktaya getirirsek metabolizmamızı daha güçlü bir hale getiririz. Böylelikle direncimiz daha kuvvetli olur ve böylelikle de bu salgının önüne geçmiş oluruz. Unutmayalım ki bunlarla beraber yapacağımız bütün nefes çalışmaları kaygı, stres ve korkuları da ortadan kaldıracaktır. Ondan dolayı biraz daha kendimize vakit ayırmamız gerekiyor, sağlığımıza yatırım yapmamız gerekiyor . Unutmayalım ki, sağlığımız en büyük zenginliğimizdir."

"Sağlık ve nefes en büyük zenginliğimiz"

Soru: Bu stresi azaltmaya yönelik insanlara evde uygulayabilecekleri bir kaç teknik gösterebilir misiniz? Ne kadar sıklık ve sürede yapmalarını tavsiye edersiniz?

Cevap: "Diyafram kas gruplarına aldığımız nefes akciğerimizin alt loblarını yani 5 de 2'lik kısmı, göğüs kas gruplarına aldığımız nefes de akciğerimizin 5 de 3'lük kısmını oksijenlendiriyor. Yapacağımız çalışmalar burundan ve ikiye ayrılıyor. Bu iki bölümü de diyafram kas grubu ve göğüs kas grubu olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Diyafram kas grubuna olan çalışmalarımızdaki hassasiyet çok daha önemli. Burada yapacağımız en önemli çalışma şu, elimizi karnımıza doğru getireceğiz ve elimizi içeriye doğru bastırdığımızda içimizdeki havayı dışarıya doğru çıkartıyoruz kendi irademizle. Bastırıyorum ve ağızdan dışarıya çıkartıyorum. Ne oldu karın içerde… ve bunu tekrardan dışarıya doğru bastırdığımda yani havayı içeriye doğru aldığımda elimi dışarıya doğru itiyorum ve veriyorum, alıyorum ve veriyorum, alıyorum ve veriyorum. Elimi göğsüme koyuyorum ve bu sefer göğsüme doğru nefes alıyorum. Alıyorum, veriyorum, alıyorum ve veriyorum, alıyorum ve veriyorum.

Aynı hareketi burun yoluyla yapıyorum elim karnımda, aldığım zaman elimi dışarıya doğru itiyorum ve veriyorum, alıyorum ve veriyorum. Elimi göğsüme alıyorum ve gene aynı şekilde burundan göğsüme doğru alıyorum ve veriyorum alıyorum ve veriyorum. Evet 4 hareket yaptık bu 4 hareketi istediğiniz adette veyahut da istediğiniz dakikada yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman dilimlerinde de yapabilirsiniz, ne keder çok yaparsanız o kadar çok kardır.

Evde kaldığımız süreyi biraz daha sağlığımıza yatırım yaparak harcayalım, kendimizle vakit geçirelim. Nefes, oksijen en önemli materyaller. ve bunları en verimli şekilde vücuda entegre etmemiz geriyor. Sağlığa giden en önemli merdiven nefesin farkındalığı. Nefes en büyük zenginliğimiz, sağlık en büyük zenginliğimiz."

Dünya rekortmeninden, koronavirüs kaygısına karşı doğru nefes teknikleri (2)

Koronavirüs, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:46 Kaynak: AA

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