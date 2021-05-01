Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli'de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdi

Yüksek İrtifa Solo tırmanışı yapan Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı' projesi kapsamında 14. zirve tırmanışını Denizli'de 2308 metre yüksekliğinde bulunan Karcı Dağı'nda yaptı. 3 günde 3 farklı yerde 3. zirve tırmanışını yapan Cennet, Ağrı Dağı'nda ise Dünya rekoru kırmıştı.

Ağrı dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ve Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, kendi geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında 12. sırada Kütahya 13. sırada Uşak ve son olarak 14. sırada Denizli'de 3 gün üst üste zirve tırmanışını yaptı. Cennet, 2308 rakımlı Denizli'nin Karcı Dağı'nda solo tırmanışını gerçekleştirirken, dağın güzelliğinin kendisini büyülediğini belirtti. Ornaz Vadisi'ne kadar Cennet'e yardımcı olarak rehber eşlik ederken, ardından solo tırmanışını olduğu için parkurda kendisini yalnız bırakıldı. Karcı Dağı'nın şelalesi, ormanlık alanı ve zirvesinde bulunan karın muhteşem olduğunu, kelimelerle anlatılmayacağını belirten Cennet, "Ağrı Dağı 5137 metre yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştirdim. Ardından art arda 3 günde 3 farklı yerde zirve rekoru olarak gerçekleştirdim. Bugünde 3 günde 3 farklı yerde 3 zirve gerçekleştirdim. 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı projem kapsamında 12. ilim Kütahya Muğla Dağı 2312 metre, 13. il Uşak İtecik zirve 1250 metre, bugün de 14. il olarak Denizli Karcı Dağı 2308 metre ve Karababa zirvesinde gerçekleştirdim. Karcı Dağı doğası, şelalesi, ormanlık alanı ve zirvenin üst tarafında kar var şuanda" dedi.

"O keyfi anlatmaya kelimeler yetmiyor"

11.30'da zirveye ulaştığını ve kar tırmanışının çok güzel olduğunu ifade eden Cennet, "Manzara muhteşem, ağaçların arasında yürümek, oradaki toprağın ve ağaçların kokusu çok güzel. Bugünlerde hiçbir yerde kar yokken orada biz gidip karda yürüyüş yapıyoruz. O keyfi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Saat 09.00'da çıkış yaptım şelaleler bölgesine. 11.30'da zirveye ulaştım ve saat 13.00'da etkinliği bitirdim. Toplamda 12 kilometre kısa parkuru seçtim. Çok muhteşem bir rotaydı. Direk çıkışlar ve inişler, kar tırmanışı kelimeleri anlatmaya yetmez" şeklinde konuştu.

"Kendisi ender dağcılardan bir tanesidir"

Cennet'e rehberlik yaptığını ve 1000 metre irtifada kat ettiği için dağcılıkta önemli bir rakam olduğunu belirten Ali Fuat Avcı, "Denizli'mize 81 il 81 zirve projesi kapsamında misafir olarak gelen dağcı arkadaşımız Erdek Cennet hocamıza rehberlik etmek üzere burada bulunduk. Kendisi Ağrı Dağı zirvesini 2 gece konaklama olarak yapabilen ender dağcılardan bir tanesidir. 14. zirvesi olarak Denizli'mizi tercih etti. Bizde kendisini Ornaz Vadisinden parkur başlangıcına kadar rehberlik edip parkur girişinde solo tırmanış olduğu için bu orada kendisini yalnız bıraktık ve rota elinde kayıtlı mevcuttu. Yaklaşık 1000 metre irtifa kat etti ve oldukça önemlidir" diye konuştu.

-İHA-