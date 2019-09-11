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Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası Azerbaycan'da düzenlenecek.

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Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 3 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan ve İrem Özgür temsil edecek.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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