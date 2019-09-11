Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası
1 saat önce
Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası Azerbaycan'da düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası Azerbaycan'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 3 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan ve İrem Özgür temsil edecek.
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