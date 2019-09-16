Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası
1 saat önce
Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası başladı.
Başkent Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde, çember ve top kategorilerinde elemeler yapıldı.
Türk sporcular Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan ve İrem Özgür'ün de katıldığı şampiyona, 22 Eylül'e kadar sürecek.
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