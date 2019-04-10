Son Dakika Haberleri: Dünya Robotik Şampiyonası

Dünya Robotik Şampiyonası

1 saat önce

Katıldıkları bölgesel turnuvalarda gösterdikleri başarılarla FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek turnuvada dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak.

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Katıldıkları bölgesel turnuvalarda gösterdikleri başarılarla FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek turnuvada dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak.

Bahçeşehir Kolejinin; Nakkaştepe 50'inci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı COSMOS, Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi takımı Magnetech, İzmir 50'inci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı 4th Dimension, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımı INTEGRA ve Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımı Androit Androids, Houston'da düzenlenecek FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bahçeşehir Koleji robotik takımları her yıl katılmaya hak kazandıkları FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'ndan ödüllerle dönerken, bu yıl "Uzay" temasıyla düzenlenen 2019 FIRST Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından STEM öğrencilerini bir araya getiriyor. Bu yıl 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarışacağı FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda 14-18 yaş grubu arasındaki öğrencilere mühendislik tecrübesi edindirmeyi, takım olarak çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve STEM disiplinlerinden yararlanarak kısıtlı kaynaklarla bir sorunun üstesinden gelme becerisi kazandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:49 Kaynak: İHA
Bahçeşehir, Güncel
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