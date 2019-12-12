Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak - Son Dakika
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Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak

6 saat önce

Türkiye'de 2012 yılında ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü", bu yıl da ortaöğretim kurumlarında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Roman Kahramanları Günü ortaöğretim kurumlarında kutlanacak, System.String[]

Türkiye'de 2012 yılında ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü", bu yıl da ortaöğretim kurumlarında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.


Dünyada ilk kez 2012 yılında Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" o günden bu yana Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2013 yılında Ankara, Zonguldak ve Trabzon'da kutlanan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü, 2014 yılında yine başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde benzer etkinliklerle kutlandı. En son 2018 yılında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolvadin Sosyal Bilimler Liseleri öncülüğünde düzenlenen etkinlikler geniş kitlelere ve ortaöğretim öğrencilerine kadar ulaştı. Dünya Roman Kahramanları Günü, bu yıl da "Hepimiz bir roman kahramanıyız" sloganıyla 16-21 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarında kutlanacak.


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesi işbirliğinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, öğretim programlarının desteklenmesi, edebiyat ve sanat konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, dünya edebiyatı bağlamında hayat boyu sürecek bilimsel merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması, eğitim


faaliyetleri, paneller, sempozyumlar, konferanslar, imza günleri ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla akademisyenlerle, sanatçılarla, roman yazarlarıyla öğrencilerin buluşturulması amaçlanan "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" etkinliklerinin önümüzdeki yıl uluslararası platforma taşınması ve UNESCO çerçevesinde kutlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Roman Kahramanları, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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