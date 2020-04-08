Dünya Romanlar Günü - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Bugün yüce Meclisimizde anlamlı bir gün yaşadık. Tüm parti gruplarının 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlaması bize ayrıca mutluluk vermiştir." dedi.

Bekle, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Romanlar Günü olduğunu anımsattı.

8 Nisan tarihinin, Romanlara yönelik ırkçılık, ayrımcılık ve önyargılara karşı mücadele için bir çağrı olduğunu ifade eden Bekle, "Bu bağlamda bugün yüce Meclisimizde anlamlı bir gün yaşadık. Tüm parti gruplarının 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutlaması bizim ayrıca mutluluk vermiştir. Ortak aklın Mecliste vuku bulduğunu gördük. Bu anlamda tüm gruplara da teşekkür ediyorum." dedi.

Cemal Bekle, koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Roman vatandaşlardan çok fazla talep aldıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir vatandaşımız bu süreçte mağdur edilmeyecek" sözüne katıldığını belirtti.

Ortak akıl ile yürütülen istişareler sonrasında "Biz bize yeteriz" sözünün kabul gördüğünü vurgulayan Bekle, "Tüm Roman mahallelerindeki sorunları biliyoruz. Bu sürece en hazırlıksız yakalanan grupların Romanlar olduğunu da biliyoruz. Günübirlik geçinen ve hayata sımsıkı sarılan insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulacağını birlikte göreceğiz. İlgili bakanlıklarımızla istişare ediyoruz. Bu süreci birlikte tamamlayacağız." diye konuştu.