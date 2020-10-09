Dünya Ruh Sağlığı Günü - Son Dakika

Dünya Ruh Sağlığı Günü

09.10.2020 11:15
Dünya Ruh Sağlığı Günü, System.String[]

Trabzon Sağlık Müdürü Hasan Usta, dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması ve çözüm bulunması için mücadele edildiğini ancak bu süreçte yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamaların belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırdığını belirtti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hasan Usta, dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması ve çözüm bulunması için mücadele edildiğini ancak bu süreçte yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamaların belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırdığını belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 10 Ekim'in Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlendiğini ve her yıl ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve bu alandaki hizmetler konusunda farkındalık yaratmak üzere çeşitli temalarla çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Bu yılın temasının, "her zaman ve her yerde herkes için ruh sağlığı" olarak belirlendiğini vurgulayan Usta, "Bu sene tüm dünya, milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle küresel olarak eşi görülmemiş bir sağlık önceliği yaşamaktadır. Dünya virüsü kontrol altına almak ve çözüm bulmak için mücadele ederken yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamalar belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Usta, salgın süresince yalnızlık hissi, çaresizlik, yoğun kaygı ve içe kapanma başta olmak üzere birçok psikolojik tepkinin ortaya çıkabileceğini, yaşanılan süreçte bu tepkilerin de normal olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaman ilerledikçe olup biten durum kabul edilmeye başlanır. Tepkilerin şiddeti azalır, günlük yaşam sorumlulukları yerine getirilmeye başlanır, gelecekle ilgili planlar yapılır. Kendinizi iyi hissetmek için yalnız olmadığınızı, herkesin benzer şeyler hissettiğini kendinize hatırlatın, alışkanlıklarınızı eskisi gibi sürdürme isteğinizin normal olduğunu ancak kendi kontrolünüzde olmayan nedenlerle bunu yapamayacağınızı kabul edin. Yaşadığınızın geçici bir süreç olduğunu unutmayın. İnançlarınız doğrultusunda size iyi gelen ritüelleri yerine getirin. Bu önerileri yaptığınız halde tepkileriniz azalmıyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek alın."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dünya Ruh Sağlığı Günü - Son Dakika

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