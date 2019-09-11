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Dünya Rus Medya Kongresi

7 dakika önce

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Rus Medya Kongresi kapsamında Kayseri'ye 85 ülkeden 250 gazetecinin geleceği bildirildi.

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Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Rus Medya Kongresi kapsamında Kayseri'ye 85 ülkeden 250 gazetecinin geleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-28 Ekim tarihlerinde Ankara ve Alanya'da yapılacak Dünya Rus Medya Kongresi programına Kayseri de alındı.

Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının destekleriyle yapılacak organizasyonun ön hazırlıkları için kente gelen Rus Medya Kongresi Genel Müdürü Aleksandr Klein ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa'nın da aralarında bulunduğu 85 ülkeden 250 gazetecinin Kayseri'ye gelecek olmasının önemini vurgulayan Büyükkılıç, organizasyonun Kayseri'nin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Rusların Erciyes'e gösterdikleri ilgiye değinen Büyükkılıç, geçen kış sezonunda her hafta yapılan Moskova-Kayseri "charter" seferlerinin bu yıl artmasını hedeflediklerini, yapılacak kongrenin ardından Erciyes'e ilginin daha da artacağına inandıklarını kaydetti.

Klein da kongre üyelerinin Kayseri'yi gezip Erciyes'i göreceklerini belirterek, bu kongrelerde ev sahibi ülkenin kültürünün tanıtılmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Dünya Rus Medya Kongresi, dünyanın farklı ülkelerindeki Rus gazetecileri bir araya getiriyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de kongrenin Türkiye'de gerçekleştirilmesine katkı verdi.

Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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