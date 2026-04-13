Dünya saat 17.00'ye kilitlendi! İran'dan art arda sürpriz açıklamalar
Dünya saat 17.00'ye kilitlendi! İran'dan art arda sürpriz açıklamalar

13.04.2026 10:58
ABD Başkanı Trump gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti. ABD donanması bugün saat 17.00’den itibaren İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatacak. İslamabad’daki görüşmelerden sonuç çıkmazken, İran kanadından peş peşe sert açıklamalar geldi. Taraflar arasındaki gerilim tırmanırken, krizin küresel enerji piyasalarını etkilemesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında gerilim kritik eşiğe ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak deniz ablukasının saatini açıklarken, İran’dan sert karşılık geldi.

TRUMP SAAT VERDİ: ABLUKA BAŞLIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) ardından Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, 13 Nisan saat 17.00 itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri abluka altına alacak” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve kırılgan ateşkesin riske girmesi sonrası bu adımın atıldığı belirtildi.

ABLUKA TÜM İRAN LİMANLARINI KAPSAYACAK

ABD’nin uygulayacağı ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması bekleniyor. Ancak İran dışındaki limanlara giden gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceği ifade edildi.

ABD donanması, ticari gemilere abluka öncesi resmi bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

“ATEŞ EDEN CEHENNEME GÖNDERİLİR”

Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’a sert mesaj vererek, “Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiçbir gemi güvenli geçiş yapamayacak. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek” ifadelerini kullandı.

İRAN: “ATEŞKES İHLALİ SAYILIR”

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılarak karşılık göreceğini açıkladı. Halihazırdaki 2 haftalık ateşkesin, eğer bozulmazsa, 22 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ateşkes devam etse bile, birçok uzman Körfez'den geçen enerji akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve bunun da küresel ekonomi için daha yüksek yakıt fiyatları ve daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini tahmin ediyor.

Fox News'a konuşan Trump, petrol fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek kalabileceğini söyledi; bu, savaşın potansiyel siyasi sonuçlarına dair nadir bir kabuldü.

"HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ SONSUZA KADAR İRAN'IN ELİNDE KALACAK"

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacağını bildirdi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü hale getirdiğini belirten Nik, “Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN: ABD BUNDAN VAZGEÇERSE...

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

"DÜŞMANLA BAĞLANTILI GEMİLERİN GEÇME HAKKI YOKTUR"

İran’ın Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü de "Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki limanların güvenliği ya herkes içindir ya da hiç kimse için değildir. Düşmanla bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçme hakkı yoktur ve olmayacaktır. Diğer gemilerin ise İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlemelerine uygun olarak boğazdan geçişine izin verilecektir. İran İslam Cumhuriyeti’nin limanlarının güvenliği tehdit edilirse, Basra Körfezi veya Umman Denizi’ndeki hiçbir liman güvende kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:12
Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:59
ABD istihbaratı: Çin, İran’a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
03:46
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı
ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
