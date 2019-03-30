Son Dakika Haberleri: Dünya Saati" Etkinliği

Dünya Saati" Etkinliği

1 saat önce

- Kızıl Meydan'dan detaylar Etkinlik için toplananlardan görüntüler Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'da ışıkların söndürülmesi MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya saati" etkinliği kapsamında ana binalarının ışıkları kapatıldı.

- Kızıl Meydan'dan detaylar
Etkinlik için toplananlardan görüntüler
Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'da ışıkların söndürülmesi
MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya saati" etkinliği kapsamında ana binalarının ışıkları kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF), dünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali, Bolşoy Tiyatrosu, Lujniki Stadyumu'nun, yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parklarının ışıkları bir saatlik süreyle söndürüldü.

Etkinlikte konuşma yapan WWF'nın Rusya Çevre Programları Müdürü Viktoria Elias, Rusya'nın yaklaşık 800 şehrinin bu hareketi desteklediğini söyledi.

Elias, doğanın korunmasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Bu etkinlik senede bir kez düzenleniyor. Umarım bütün sene doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen "Dünya saati" etkinliğine yaklaşık 175 ülkeden 7 bin şehir katılıyor. Dünyanın büyük şehirlerindeki merkez binaların ışıkları kapatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Moskova, Kremlin Sarayı, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Yolladığı 65 Tonluk Tıbbi Malzeme Yardımı Venezuela'ya Ulaştı Türkiye'den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Saati" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]