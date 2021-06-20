Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için Sochi'den Giresun'a yüzdüler

Rusya'nın Sochi kenti ile Giresun arasında düzenlenen 320 kilometrelik açık su yüzme maratonu bugün tamamlandı. Dünyada bir rekor olma özelliği taşıyan maratonda 12 sporcu yaklaşık 6 günde Sochi'den Giresun'a ulaştı.

Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iş birliğiyle düzenlenen 320 kilometrelik Uluslararası Sochi-Giresun Açık Su Yüzme Maratonu, 12 sporcunun Giresun'a ulaşmasıyla tamamlandı. "Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçlar Karadeniz'de atılacak" sloganıyla düzenlenen maratona katılan Türk ve Rus sporculardan oluşan yüzme ekibi, 14 Haziran tarihinde Rusya'nın Sochi kentinden başlayarak bugün öğle saatlerinde Giresun'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu iş birliği ile düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, böyle bir etkinliğin Giresun'da sona ermesinden son derece mutlu olduğunu ifade etti. Şenlikoğlu, "320 kilometreden bahsedildi. 12 sporcumuz yaklaşık 6 gündür yüzüyorlardı. Ben bu anlamda Giresun'un tercihi bakımından sayın bakanımıza özellikle bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii Giresun Karadeniz'in tek yaşanabilir adasında sahip olması nedeniyle de tercihlerde ayrıcalığı hak etmiştir diye düşünüyorum. Böyle bir organizasyon şehrimizde Sochi ile Giresun arasında yapılmış olması bizi ayrıca onurlandırdı. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunun yanında ayrıca sağlık olduğunu ve sağlık çalışanlarına adanmış bir organizasyon olması nedeniyle de ben katılan sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Giresun'un fındığını yedik, çayını içtik ve parkuru tamamladık"

Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ise 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilk gerçekleştirdiklerini dile getirdi ve şu ifadelere yer verdi:

"320 kilometre dünyada bugüne kadar yapılamayan bir ultra maratondu. Bunun Sochi ile Giresun arasında yapılması Giresun'un bize verdiği imkanlar ve ev sahipliğiyle oldu. Çok zorlu zamanlarımız oldu. Daha önce ifade ettiğim gibi Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük. İki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi. Yıldızlar, ay, güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları beraber yüzerken izleme fırsatımız oldu. Bunların hepsi bence unutulmayacak değerler. Kendi kendimizle yüzleştik. Kendi kendimizi test ettik. Sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Sochi ve Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, gerek Türk spor tarihinde gerek dünya yüzme tarihinde bir ilk. Dolayısıyla Giresun'un fındığını yedik, çayını içtik ve enerjik bir şekilde tamamladık. Yaptığımız çalışmaların tamamı bizim gibi maratoncu olan gece gündüz hepimizin sağlığı için özen gösteren tüm dünyadaki sağlık çalışanları için bu maratonu düzenlemiştik. Tüm dünya sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar olmazsa bu bunları gerçekleştiremezdik."

Giresun Botanik Park'ta düzenlenen törende daha sonra maratona katılan sporculara plaket takdim edildi. - GİRESUN