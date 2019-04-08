Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü

10 dakika önce

Karataş ilçesinde "Dünya sağlık günü" dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

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Karataş ilçesinde "Dünya sağlık günü" dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Karataş Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Sağlık için hareket et" sloganıyla organize edilen yürüyüşe, merkez başkanı Rafet Kerimoğlu, Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Ahmet Sert, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kerimoğlu'nun katılımcılara sağlık için hareket etmenin ve beslenmenin önemini anlattı etkinlikte öğrencilere güne özel şapka ve tişörtler dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:10 Kaynak: AA

Merkez, Karataş, Güncel
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