İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde öğrenciler "Dünya Sağlık Günü
" dolayısıyla "sağlıklı yaşam için farkındalık yürüyüşü" yaptı. Birgi
Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri okuldan, ilk Türk tıp bilginlerinden Hacı Paşa lakaplı Hızır bin Ali'nin kabrinin bulunduğu Hıdırlık mezarlığına kadar yürüdü.
Öğrenciler kabri ziyaret edip dua etti. Burada konuşan okul müdürü Ahmet Çoban
, Dünya Sağlık Günü etkinliği kapsamında tıp bilgini Hızır bin Ali Paşa'yı yadetiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde devam eden etkinlikte, folklor gösterileri sunuldu, sanat sokağının açılışı yapıldı.
Etkinliğe Ödemiş İlçe Milli
Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ödemiş Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Ömer Koçak
ile öğrenci velileri katıldı.