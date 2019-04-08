Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü

27 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler "Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla "sağlıklı yaşam için farkındalık yürüyüşü" yaptı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler "Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla "sağlıklı yaşam için farkındalık yürüyüşü" yaptı.

Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan, ilk Türk tıp bilginlerinden Hacı Paşa lakaplı Hızır bin Ali'nin kabrinin bulunduğu Hıdırlık mezarlığına kadar yürüdü.

Öğrenciler kabri ziyaret edip dua etti. Burada konuşan okul müdürü Ahmet Çoban, Dünya Sağlık Günü etkinliği kapsamında tıp bilgini Hızır bin Ali Paşa'yı yadetiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde devam eden etkinlikte, folklor gösterileri sunuldu, sanat sokağının açılışı yapıldı.

Etkinliğe Ödemiş İlçe Milli
Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak ile öğrenci velileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: AA

Birgi, İzmir, Ödemiş, Dünya Sağlık Günü, Sağlık
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