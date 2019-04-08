Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Günü'nde Stant Açtılar

Dünya Sağlık Günü'nde Stant Açtılar

1 saat önce

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından 'Dünya Sağlık Günü' dolayısıyla stant açıldı.

Dünya Sağlık Günü'nde Stant Açtılar, System.String[]
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından 'Dünya Sağlık Günü' dolayısıyla stant açıldı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından 'Dünya Sağlık Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik ile SHMYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özdemir Öge tarafından öğrencilere bel çevresi ölçümü, beden kitle indeksi ölçümü, kan basıncı ölçümü, kan glukoz düzeyi ölçümü ve göz sağlığı konularında eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından kurulan stantlarda sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret edenlere boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı.

'Dünya Sağlık Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Karadağ, insan sağlığının önemi hususunda daha bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

Yoğun ilgi gören etkinlik, katkı sunanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından son buldu. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:30 Kaynak: İHA

Bayındır, Bartın Üniversitesi, Dünya Sağlık Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Günü'nde Stant Açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]