- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" - Son Dakika
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- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"

6 saat önce

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü korona virüse karşı aşı için ilk denemelerin başladığını duyurdu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin korona virüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı. Ghebreyesus'un "inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

WHO'nun "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi. Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi. WHO Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor" ifadelerini kullandı.

- Dünya Sağlık Örgütü: Aşı denemeleri başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:39 Kaynak: İHA

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