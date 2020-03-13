Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dünya Sağlık Örgütü: 'Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi' açıklamasını yaptı. - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü:

Dünya Sağlık Örgütü: " Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı. - CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:44 Kaynak: İHA
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