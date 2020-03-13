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Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı.
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa, korona virüs salgının merkezi haline geldi" açıklamasını yaptı. Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:44 Kaynak: İHA
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