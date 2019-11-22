Dünya Sağlık Örgütü: Beş ergenden dördü neredeyse hiç hareket etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) küresel çapta gençler obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için yeterli egzersiz yapmıyor. Ayrica kızlar, erkeklere göre daha az hareket ediyor.



DSÖ iderliğinde, 146 ülkeden 11-17 yaş arası 1.6 milyon kişinin 2001 ve 2016 yıllarındaki günlük bedensel hareketliliği karşılaştırıldı. Toplanan verilerle yapılan araştırmaya göre, az hareket eden gençler, gelecekte "ölüm riskiyle" dolu sağlıksız bir yaşama davetiye çıkarıyor.