Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: Beş ergenden dördü neredeyse hiç hareket etmiyor
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Beş ergenden dördü neredeyse hiç hareket etmiyor - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Beş ergenden dördü neredeyse hiç hareket etmiyor

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO) küresel çapta gençler obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için yeterli egzersiz yapmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Beş ergenden dördü neredeyse hiç hareket etmiyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) küresel çapta gençler obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için yeterli egzersiz yapmıyor. Ayrica kızlar, erkeklere göre daha az hareket ediyor.


DSÖ iderliğinde, 146 ülkeden 11-17 yaş arası 1.6 milyon kişinin 2001 ve 2016 yıllarındaki günlük bedensel hareketliliği karşılaştırıldı. Toplanan verilerle yapılan araştırmaya göre, az hareket eden gençler, gelecekte "ölüm riskiyle" dolu sağlıksız bir yaşama davetiye çıkarıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:04 
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