Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yayılan korona virüs salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti - Son Dakika

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Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yayılan korona virüs salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yayılan korona virüs salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yayılan korona virüs salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti - CENEVRE
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