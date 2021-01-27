Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

27.01.2021 15:27
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli firmalara ait 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "acil kullanım listesi" için değerlendiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli firmalara ait 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "acil kullanım listesi" için değerlendiriyor.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ'nün, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini incelediği belirtildi.

Bir ekibin, "DSÖ tarafından potansiyel acil kullanım listesine dahil edilmeden önce uluslararası kalite üretim uygulamalarına uyumu değerlendirmek için" şirketlerle çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Çin, Sinovac ve Sinopharm aşılarının tedariki için en az 24 ülke ile anlaşma yapmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Zıng Yişin, "Aşılama programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve aşı olmak isteyenlerin sayısı artıyor." açıklamasında bulundu.

Zıng, yüksek risk altındaki kişiler ile sağlık çalışanlarına aşılamada öncelik verildiğini ifade etti.

Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 75 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı         
15:04
Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı         
14:02
Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti         
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız         
13:18
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada         
13:00
Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 15:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei