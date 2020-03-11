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Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı
Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı. Koronavirüs salgınında dünya çapında 4 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:45
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