Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı. Koronavirüs salgınında dünya çapında 4 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edildi.


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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:45 
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