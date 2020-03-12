Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı

12 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19), pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurduView on euronews.

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19), pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurduView on euronews

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:27 
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