Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Afganistan'da - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kabil'de bulunan Vezir Akbar Khan Hastanesini ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Taliban ile görüşmek üzere geldiği Afganistan'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Ghebreyesus heyeti ile birlikte başkent Kabil'de bulunan Vezir Akbar Khan Hastanesini ziyaret etti. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, ziyaret sırasında "Afganistan'ın sağlık sisteminde ekipman, ilaç ve personel eksikliği yaşanıyor" diyerek sağlık sorunlarının giderilmesi, çalışanların maaşlarının ödenmesi ve beyin göçünün önlenmesi için maddi fona ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlık sisteminin her zaman devam etmesi gerekiyor. Afganistan'ın sağlık sistemi çökerse, durum kötüleşecek ve daha birçok hayat kaybedilecek. Bunun olmasını birlikte önleyebiliriz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütün belirlemelerine göre, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar sonucu ülkede en az 2 bin 300 sağlık tesisleri kapanma ya da hizmet dışı kalma tehlikesi ile karşı karşıya.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid de bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki sağlık sektöründe yaşanan sorunların altını çizerek Pakistan, Özbekistan, BAE ve Katar'ın Afganistan'a ilaç ve tıbbi destek gönderdiğini vurgulamıştı.

(İHA)