Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus'dan korona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus'dan korona virüsü açıklaması - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus'dan korona virüsü açıklaması

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'ın korona virüsünün yayılışından en fazla kaygı duydukları ülkeler olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus'dan korona virüsü açıklaması, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'ın korona virüsünün yayılışından en fazla kaygı duydukları ülkeler olduğunu söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan açıklama geldi. Örgütün Cenevre'deki merkezinde dün basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus dünya toplumları arasında bu kadar hızla yayılan bir salgına daha önce şahitlik edilmediğini söyledi. Buna rağmen salgının gerekli tedbirlerle kontrol edilebileceğinin altını çizen Ghebreyesus, salgını kontrol altında tutma çabalarının tüm ülkelerin önceliği olarak kalması gerektiğini vurguladı.

"Erken ve ciddi tedbirlerle ülkeler virüsün yayılmasını durdurabilir ve hayatları kurtarabilir" diyen Ghebreyesus, virüsün Çin dışında da yayılmaya devam ettiğini belirterek, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'ın en çok endişe duydukları ülkeler olduğunu sözlerine ekledi.

KORKUTAN MANZARA

WHO verilerine göre, 62 ülkede yaklaşık 88 bin kişiye korona virüsünün bulaştığı biliniyor. Dünya genelinde 2 bin 800'den fazla can kaybına neden olan virüs, Çin'deki vakalara ek olarak, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'da hızla etkisini artırıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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