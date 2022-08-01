Somali'de bu yılın ilk yarısında 37 kişi koleradan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Somali'de bu yılın ilk yarısında 37 kişi koleradan hayatını kaybetti

01.08.2022 01:15
Somali'de bu yılın ilk yarısında 37 kişi koleradan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın ilk yarısında 37 kişinin kolera salgınından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın ilk yarısında 37 kişinin kolera salgınından hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ tarafından yayımlanan raporda, ocak-haziran aylarında ülkede 8 bin 41 kolera vakası tespit edildiği ve 37 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu yıl hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 54'ünün iki yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu kaydedilen raporda, yüzde 49'unun kadın olduğu ve yüzde 28'inin de ciddi şekilde susuz kaldığı aktarıldı.

Raporda, "Somali nüfusunun yalnızca yüzde 52'sinin iyileştirilmiş içme suyuna veya güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişimi olması ve mevcut kuraklığın suyu daha da kıt hale getirmesiyle, topluluklar suyla bulaşan hastalıkları uzak tutmak için mücadele ediyor." ifadesini kullanıldı.

Somali'de 2017'de kolera nedeniyle 78 bin 865 vaka ve 1160 ölüm bildirdiğinde ilk kez oral kolera aşıları uygulanmaya başlanmıştı.

Somali hükümeti ve DSÖ, geçen ay 4 bin 984 sağlık çalışanı görevlendirerek, 934 bin 511 kişilik hedeften 1 yaş ve üstü 897 bin 86 kişiyi aşıladı.

Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler, Somali'deki kuraklığın 1 milyona yakın insanı su, yiyecek ve hayatta kalmak için evlerini terk etmeye zorladığını bildirmişti.

Gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşı, kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

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