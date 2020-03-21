Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insanların yaşına bakmadığını ve gençlerin de risk altında olduğunu duyurarak kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısını yineledi.



Cuma günkü basın toplantısında gençlere seslenen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin virüse görünmez olmadığını hatırlattı ve 50 yaşın altındakilerin de ciddi şekilde rahatsızlanabileceğini hatta hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.