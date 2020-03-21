Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün yaşlılara olduğu kadar gençler için de tehlikeli olduğunu duyurdu. DSÖ, kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istediği gençlerin potansiyel taşıyıcı olabileceklerinden, tercihlerinin de başkaları için ölüm kalım meselesi olabileceğini hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Covid-19 genç yaşlı ayırt etmiyor, 50 yaşın altındakiler de risk altında, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insanların yaşına bakmadığını ve gençlerin de risk altında olduğunu duyurarak kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısını yineledi.


Cuma günkü basın toplantısında gençlere seslenen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin virüse görünmez olmadığını hatırlattı ve 50 yaşın altındakilerin de ciddi şekilde rahatsızlanabileceğini hatta hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44 

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