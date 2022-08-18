Fransa'da sahibinden köpeğine maymun çiçeği virüsü bulaştı - Son Dakika
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Fransa'da sahibinden köpeğine maymun çiçeği virüsü bulaştı

18.08.2022 00:03
Fransa'da sahibinden köpeğine maymun çiçeği virüsü bulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fransa'da aynı evde yaşayan iki erkeğe maymun çiçeği teşhisi konmasının ardından evde bulunan köpeğe de maymun çiçeği virüsünün bulaştığının tespit edildiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fransa'da aynı evde yaşayan iki erkeğe maymun çiçeği teşhisi konmasının ardından evde bulunan köpeğe de maymun çiçeği virüsünün bulaştığının tespit edildiğini aktardı. Söz konusu vakanın insandan köpeğe bilinen ilk bulaş olduğuna inanılıyor.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken, şu ana kadar yaklaşık 100 ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Fransa'nın başkenti Paris'te aynı evde yaşayan iki erkeğe maymun çiçeği teşhisi konmasının ardından evde bulunan köpeğe de maymun çiçeği virüsünün bulaştığının tespit edildiğini aktardı.

Söz konusu iki erkeğe geçtiğimiz haziran ayı başlarında Paris'teki bir hastanede maymun çiçeği teşhisi konduğu ve semptomların başlamasından 12 gün sonra, evde bulunan 4 yaşındaki köpeğinde semptomlar göstermeye başladığı aktarıldı. Genetik analiz sonucu köpeğe bulaşan virüsün erkeklere bulaşan virüsle tamamen aynı olduğu belirtilirken, söz konusu vakanın insandan köpeğe bilinen ilk bulaş olduğu üzerinde duruluyor.

DSÖ'nün maymun çiçeğinden sorumlu üyesi Dr. Rosamund Lewis yaptığı açıklamada, "Bu daha önce bildirilmedi ve bunun bir köpekte ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz. Daha önce köpeklerin enfekte olduğu bildirilmedi. Birkaç düzeyde, bu yeni bir bilgi. Bu şaşırtıcı bir bilgi değil ve bizim de dikkat ettiğimiz bir şey" ifadelerini kullanarak, enfekte köpeğin virüsü insanlara bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunun net olmadığını belirtti.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Dr. Mike Ryan ise, söz konusu bulaşın "beklenmedik olmadığını" ifade ederek, bunun olmasını istemedikleri bir şey olduğunu vurguladı. Ryan, hastalığın bir türden diğerine geçmesi sonra o türde kalması ve yeni bir tür içinde hareket etmesinin virüsün mutasyona uğramasına ve adapte olmasına neden olacağını aktardı.

DSÖ'nün Küresel Bulaşıcı Tehlikeye Hazırlık Direktörü Dr. Sylvie Briand, "Bu vaka, ilk kez köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara bulaştırabileceği anlamına gelmiyor" dedi.

Sağlık uzmanları, enfekte olan evcil hayvanlarında tecrit edilmesinin önemli olduğunu dikkat çekerek, köpeklerin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara bulaştırabileceğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ 92 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar 92 ülkede görüldüğünü ve dünya genelindeki vaka sayısının 35 bini aştığını belirterek, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

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