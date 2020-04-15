Son Dakika › Güncel › Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin... - Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin...
7 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:36 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir Yüzlerce mahkumdan Kim Kardashian'a teşekkür mektubu DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı "14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu