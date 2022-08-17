DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi

17.08.2022 23:04
DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, ilk defa bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı.

Uzmanlar, enfekte olan evcil hayvanları izole etmenin önemli olduğunu söyledi.

DSÖ ayrıca, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı.

DSÖ'nün bildirdiği Fransa'da görülen bu ilk vaka, The Lancet dergisinde duyuruldu.

Eşcinsel erkeklerin yaşadığı evde bakılan köpekte sahiplerinin semptomlarının başlamasından 12 gün sonra lezyonlar görüldü.

Dergideki raporda, genetik analizin, köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsle tamamen aynı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Sahipleri, köpekleriyle birlikte uyuduklarını söyledi.

DSÖ yetkilisi Dr. Rosamund Lewis, "Daha önce böyle bir vaka rapor edilmedi ve bunun bir köpekte görülen ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz." dedi.

DSÖ'de küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Dr Sylvie Briand da "Bu ilk vaka köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara yeniden bulaştırabileceği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rize'de yıllardır 'şifalı' diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı Rize'de yıllardır 'şifalı' diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
21:05 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar
20:26 Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 23:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement