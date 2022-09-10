DSÖ, Pakistan'a 15,6 tonluk tıbbi ekipman yardımında bulundu

DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, sel felaketinin ülkede milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayarak, "Sellerin ardından oluşabilecek salgın risklerini hafifletmek, sağlık hizmetlerine ulaşımı sağlamak, eksikleri kapatmak ve daha kötü senaryolara karşı hazırlıklı davranabilmek için ülkedeki yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada aralarında kolerayla mücadele kiti, su ve çok amaçlı çadırların bulunduğu 15,6 tonluk malzemenin, 174 bin 816 dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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