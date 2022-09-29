Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor - Son Dakika
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Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor

29.09.2022 00:03
Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara yakın iş gününün ziyan olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara yakın iş gününün ziyan olduğunu açıkladı.

İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.

Psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.

Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikolojik hastalıklar yılda 12 milyar iş gününü ziyan ediyor - Son Dakika

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