Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı: Acil durum ilan edilmeyecek
5 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum komitesi, Afrika'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantında 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine yer olmadığı kararına vardı
Dünya Sağlık Örgütü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38
'nün (DSÖ) acil durum komitesi, Afrika
'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantıda 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.
Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, son dönemde Kongo
ve Uganda'da artışa geçen Ebola vakaları nedeniyle toplanma kararı vermişti
. İsviçre
'nin Cenevre
kentinde bir araya gelen uzmanlar, acil durum ilan edilmesi için gerekli kriterlerin oluşmadığını açıkladı.
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