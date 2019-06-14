Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı: Acil durum ilan edilmeyecek
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Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı: Acil durum ilan edilmeyecek

5 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum komitesi, Afrika'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantında 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine yer olmadığı kararına vardı

Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı: Acil durum ilan edilmeyecek, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum komitesi, Afrika'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantıda 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, son dönemde Kongo ve Uganda'da artışa geçen Ebola vakaları nedeniyle toplanma kararı vermişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen uzmanlar, acil durum ilan edilmesi için gerekli kriterlerin oluşmadığını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38 
Afrika, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya
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