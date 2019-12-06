Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 yılında dünya genelinde çoğu çocuk olmak üzere 140 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.



Örgüte göre virüs geçen yıl dünya genelinde 10 milyon kişiyi etkiledi.