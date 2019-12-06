Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında dünya genelinde çoğu çocuk olmak üzere 140 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgüte göre virüs geçen yıl dünya genelinde 10 milyon kişiyi etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 yılında dünya genelinde çoğu çocuk olmak üzere 140 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.


Örgüte göre virüs geçen yıl dünya genelinde 10 milyon kişiyi etkiledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:56:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: Geçen yıl 140 bin kişi kızamık nedeniyle öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]