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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği...
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı"
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: " Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı"
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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