Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı - Son Dakika

Vaka sayıları ve eğilimleri inceleyerek derlenenen raporda, Türkiye, Covid-19 ile ilgili 'azalan trend' listesine alındı.

61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içerisinde vaka sayısındaki yüzde 61,6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

27 AB ülkesi içerisinde sadece Malta'nın gerisinde kalan Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyunca 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,2 oldu.

Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayıları yüzde 21 düşerken Türkiye'de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.