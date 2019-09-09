Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor
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Dünya Sağlık Örgütü: Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor

2 saat önce

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Buna göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını sonlandırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Buna göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını sonlandırıyor.


İntihar, 15-29 yaş arasındaki gençlerde yol kazalarının ardından en büyük ikinci ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Bu gençlerin yüzde 90'ının düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşadığı belirtiliyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:30 
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