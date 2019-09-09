Dünya Sağlık Örgütü: Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor
2 saat önce
Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Buna göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını sonlandırıyor.
Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Buna göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi yaşamını sonlandırıyor.
İntihar, 15-29 yaş arasındaki gençlerde yol kazalarının ardından en büyük ikinci ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Bu gençlerin yüzde 90'ının düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşadığı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:30
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