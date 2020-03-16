DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın - Son Dakika

DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirterek, virüsle ilgili tüm hükümetlere testlere ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 7 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) salgınla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirterek, virüsle ilgili tüm hükümetlere testlere ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

TESTLERE AĞIRLIK VERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileriyle kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda; görüntülü, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Geçen hafta, Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirten Ghebreyesus, artık Çin dışındaki ülkelerden daha faza vaka ve ölüm haberi aldıklarını aktardı. Ghebreyesus, virüsle ilgili olarak tüm hükümetlere testlere ağırlık verme çağrısını yineleyerek, "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test. Her şüpheli Kovid-19 vakası için test" ifadesini kullandı.

"120 ÜLKEYE 1,5 MİLYON TEST GÖNDERDİK"

Testi pozitif çıkanların derhal karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, her gün küresel talebi karşılamak için daha fazla test kiti üretildiği bilgisini paylaşarak, 120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdiklerini, şirketlerle daha fazla testlerin üretimi için iş birliği yaptıklarını söyledi.

"BU CİDDİ BİR HASTALIK"

Konuşmasında sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu çok ciddi bir hastalık. Her ne kadar 60 yaş üstü kişilerin en yüksek risk altında olduğunu gösteren kanıtlar olsa da çocuklar da dahil olmak üzere, gençler de (Kovid-19 nedeniyle) öldü" diye konuştu.

DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
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Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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